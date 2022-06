Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 22. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Blockhütte

Montag, 20.06.2022, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 21.06.2022, 14:30 Uhr

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in eine Blockhütte in einem Garten an der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel ein. Zuvor hatten der oder die Täter offenbar erfolglos versucht die Tür der Blockhütte aufzubrechen. Aus der Hütte wurde eine hochwertige Motorsense entwendet. Die Täter drangen zudem in eine Blechhütte ein und entwendeten hieraus weitere Gartengeräte. Der entstandene Schaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in eine Gaststätte

Dienstag, 21.06.2022, gegen 03:30 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Gaststätte an der Halberstädter Straße ein, nachdem er zuvor ein Fenster mittels eines Steines eingeworfen hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0

