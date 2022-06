Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 21. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Dachstuhlbrand

Dienstag, 21.06.2022, gegen 05:30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagmorgen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Brückenbach in Wolfenbüttel in Brand. Durch die eingesetzten Einsatzkräfte konnten alle anwesenden Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Auch die Bewohner eines angrenzenden Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich evakuiert. Das Feuer wurde durch zirka 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wolfenbüttel, Linden, Groß Stöckheim und Leiferde sowie mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Braunschweig bekämpft. Der Dachstuhl des betroffenen Hauses brannte komplett nieder, auch der Dachstuhl des Nachbarhauses wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Beide Häuser sind teilweise derzeit nicht bewohnbar. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht benannt werden. Während der Löscharbeiten musste die Frankfurter Straße (Landesstraße 614) zwischen Fümmelse und Wolfenbüttel bis zirka 09:00 Uhr gesperrt werden.

