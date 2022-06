POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.06.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Dachstuhlbrand Dienstag, 21.06.2022, gegen 05:30 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagmorgen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Brückenbach in Wolfenbüttel in Brand. Durch die eingesetzten Einsatzkräfte konnten alle anwesenden Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses evakuiert und in Sicherheit ...

