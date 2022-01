Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fußgängerin übersieht Pkw

Hildesheim (ots)

Schellerten/ Ottbergen (web) Am heutigen Morgen, gegen 07:50 Uhr, kam es in Ottbergen, Wöhler Straße ggü. der Klosterstraße, zum Zusammenstoß zwischen einer 51jährigen Fußgängerin und dem Pkw einer 65jährigen Fahrzeugführerin aus der Gem. Schellerten.

Die Führerin eines Pkw VW Polo befuhr zum Unfallzeitpunkt die Wöhler Straße in Rtg. Wöhle. Die 51jährige Hildesheimerin hatte ihren Pkw in Rtg. Wöhle gesehen auf dem am rechten Rand befindlichen Parkstreifen abgestellt und wollte im Anschluss die Straße zu Fuß überqueren.

Aufgrund einer Vielzahl vorbeifahrender Fahrzeuge gestaltete sich das offenbar etwas schwierig. Schließlich versuchte die Fußgängerin eine Lücke zu nutzen. Dabei verschätzte sie sich jedoch und prallte seitlich gegen den Pkw der Hildesheimerin.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 51jährige Frau zu Boden. Sie wurde bei dem Unfall verletzt. Die Schwere der Verletzungen sind zurzeit noch nicht bekannt.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt.

Am beteiligten Pkw VW Polo entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Im Einsatz befanden sich die Polizei Bad Salzdetfurth, ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell