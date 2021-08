Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorroller wird in Alfeld entwendet

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Durch unbekannte Täter wird in der Nacht vom 31.07.21 zum 01.08.2021 ein Roller der Marke Aprilia von einem Grundstück Am Sindelberg entwendet. Wenig später wird das Fahrzeug beschädigt in einem Waldstück in Langenholzen aufgefunden. Die Höhe der entstandenen Sachschäden steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell