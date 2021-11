Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Baunataler Schule: Feuer offenbar vorsätzlich entfacht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Nachdem es am gestrigen Mittwochnachmittag zum Brand in einer Baunataler Schule in der Friedrich-Ebert-Allee kam, haben die Beamten des Polizeireviers Süd-West unmittelbar die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie sie berichten, spricht nach derzeitigem Ermittlungsstand alles dafür, dass die im Untergeschoss unter einer Treppe abgestellten Papierkartons mit Kissen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Nach ersten Zeugenhinweisen und der sofort eingeleiteten Fahndung am gestrigen Nachmittag konnten die Polizisten in Tatortnähe zwei tatverdächtige Schülerinnen der Schule aus Baunatal ermitteln. Sie wurden auf das Revier gebracht, wo sie anschließend von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich etwa 35 Lehrer sowie Reinigungspersonal in der Schule. Durch die ausgelösten Rauchwarnmelder konnten alle Personen das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Aufgrund der durch den Brand entstandenen Verrußung bleibt die Schule am heutigen Tag geschlossen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

