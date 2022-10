Polizei Aachen

POL-AC: Betrüger tappen in die Falle - zwei Festnahmen

Eschweiler (ots)

"Hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Mein altes Handy ist kaputt." Eine solche Nachricht hat gestern Abend (27.10.2022) eine 44-Jährige aus Eschweiler bekommen. Kurz darauf erhielt sie von der gleichen Nummer eine weitere Nachricht "Ich muss Geld überweisen, bin aber knapp bei Kasse. Kannst du für mich eine Rechnung bezahlen?" Sie wurde stutzig und rief ihren Sohn an, nur er käme für so eine Nachricht in Frage. Der wusste natürlich nichts von einer angeblich zu begleichenden Rechnung.

In dem Wissen, dass seine Mutter betrogen werden soll, vereinbarte er gemeinsam mit einem Bekannten ein Treffen mit den Betrügern. Die Geldübergabe sollte am Abend stattfinden. Zwei junge Männer standen zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Treffpunkt. Sie konnten bis zum Eintreffen der Polizei von den beiden Männern festgehalten werden.

Die beiden 25 und 21 Jahre alten Männer wurden wegen des Verdachts des versuchten Betrugs festgenommen. Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (kg)

