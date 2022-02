Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Wormstedt (ots)

In Wormstedt, in der Hauptstraße, nahe der dortigen Schule führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am gestrigen 16.02.2022, im Zeitraum 06:00 Uhr bis 13:15 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 194 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle. Es gab unerfreulicher Weise 42 Beanstandungen, davon 25 Verwarngelder und 16 Bußgelder. Der höchstgemessene Wert lag bei 64 km/h bei erlaubten 30 km/h. Dieser Fahrzeugführer hat ferner mit einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell