Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 09.08.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall - Am Montag, dem 08.08.22, um 19.50 Uhr, ereignete sich auf der B 4, Ortsdurchfahrt Bad Harzburg, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die beiden Beteiligen befuhren mit ihren PKW die B 4 in Richtung Braunschweig, als der eine Beteiligte, ein 23jähriger Bad Harzburg, plötzlich einen Fahrstreifenwechsel durchführte und mit der anderen, neben ihm fahrenden Beteiligten, einer 26jährigen Vienenburgerin, kollidierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von vorläufig geschätzten 10.000, -- EUR. Gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Diebstahl von Sonnenbrillen - Am 08.08.22, um 16.00 Uhr, ereignete sich in Bad Harzburg ein Ladendiebstahl. Eine männliche Person entnahm in einem Brillengeschäft in der Herzog-Wilhelm-Str. zwei Sonnenbrillen im Wert von 198, -- EUR aus den Auslagen und entfernte sich fluchtartig in die Innenstadt. Der Sachverhalt wurde durch die eingesetzten Beamten aufgenommen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Täters durch den Mitarbeiter des Brillengeschäfts konnte der Täter 1,5 Stunden später im Bereich des Berliner Platzes gesichtet werden. Als dieser die Beamten wahrnahm flüchtete er. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte der Mann gestellt und zu Boden gebracht werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen einschlägig polizeibekannten 22jährigen Mann aus Braunlage. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die entwendeten Sonnenbrillen wurden sichergestellt und an das Geschäft zurückgegeben.

Frau auf Wanderschaft - An 08.08.22, um 12.30 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer eine Fußgängerin mit Einkaufswagen auf der L 501 im Bereich des sogenannten "Göttingeröder Berges" gemeldet. Dieser sah das Verhalten der Frau als Fußgängerin mit Einkaufswagen auf der vielbefahrenen Straße außerhalb geschlossener Ortschaften als gefährlich an. Die Frau konnte durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Es handelte sich um eine 57jährige Frau aus Köln. Diese gab an, dass sie seit 01.04.22 zu Fuß auf dem Weg von Köln nach Wernigerode sei. Ihr wurde die Gefährlichkeit ihres Handelns erläutert und ihr eine alternative Route vorgeschlagen.

Diebstahl von Solarmodulen - Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es im Gewerbegebiet Harlingerode, Hackelkamp, zu einem Diebstahl von Solarmodulen. Von dem Flachdach eines Baumarktes wurden über ein dort aufgebautes Gerüst 8 Solarmodule, die dort installiert werden sollten, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000, -- EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um möglichen Zeugenhinweise.

Vermeintlicher PKW-Einbrecher - Am 08.08.22, um 16.20 Uhr, wurde dem PK Bad Harzburg ein mutmaßlicher PKW-Einbrecher gemeldet. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie sich eine Person auf einem Großparkplatz in der Nähe des Bahnhofs mit einem Draht an der Fahrertür eines PKW zu schaffen machte. Vor Ort konnte die Streife den Mann antreffen. Es handelte sich um den Fahrzeughalter. Dieser hatte seinen Fahrzeugschlüssel im PKW liegen gelassen. In dem Fahrzeug befand sich außerdem der Hund des Mannes, der durch die vorherrschende Hitze in Bedrängnis geraten war. Das Fahrzeug konnte dann zeitnah durch einen Abschleppdienst geöffnet und der Hund befreit werden. - Hertrampf, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell