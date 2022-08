Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.08.2022

Goslar (ots)

Langelsheim

- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 08.08.2022, zwischen 16:00 Uhr und 20:45 Uhr, wurde ein in der Bahnhofstraße abgestellter grauer PKW VW Golf mit Goslarer Zulassung durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt.

Der Golf war in diesem Zeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt und wurde an der linken Fahrzeugseite zerkratzt.

Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Langelsheim hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05326 978780 zu melden.

i.A. Brych, PK

