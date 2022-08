POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 09.08.2022

Goslar (ots) - Braunlage: Am Dienstag (02.08.2022) kam es in den Nachmittagsstunden zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes-Benz GLK aus dem Zulassungsbezirk Goslar. Das Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz zwischen der Robert-Roloff-Straße und der Eichendorffstraße abgestellt. Gegen Abend wurde durch den Halter ein Lackkratzer am Fahrzeug festgestellt. Der Schaden wird auf 500EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, den bittet die ...

