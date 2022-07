Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dreister Handy-Diebstahl

Marienheide (ots)

Unter Ausnutzung seiner Hilfsbereitschaft hat eine unbekannte Frau am Donnerstag (7. Juli) das Handy eines Geschäftsmannes aus Marienheide erbeutet. Die gebrochen deutsch sprechende Frau hatte gegen 17.15 Uhr ein Geschäft an der Hauptstraße betreten und um ein Handy gebeten, um einen Übersetzungsdienst im Internet nutzen zu können. Mit dem Handy verließ sie dann schnurstracks das Geschäft und flüchtete. Es handelte sich um eine etwa 55 Jahre alte und 1,60 Meter große Frau. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell