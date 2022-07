Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 11-Jähriger von Bus angefahren

Waldbröl (ots)

Am Panarbora-Park ist am Donnerstag (7. Juli) ein 11-jähriger Schüler von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 14.25 Uhr wollte der 70-jährige Busfahrer eine Schulklasse nach einem Ausflug vom Parkplatz des Parks abholen. Beim Heranfahren an die Abholstelle übersah er einen 11-jährigen Schüler aus Neuss, der mit einem Bein zwischen den Bus und einen zur Abgrenzung auf dem Boden liegenden Baumstamm geriet. Der 11-Jährige musste nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

