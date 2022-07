Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Männer bei nächtlichem Einbruchsversuch in Gaststätte entdeckt

Wiehl (ots)

Drei Unbekannte haben in der vergangenen Nacht (7. Juli) versucht, in eine Gaststätte an der Bielsteiner Straße einzubrechen. Ein Zeuge hatte gegen 02.40 Uhr ungewöhnliche Geräusche gehört und zunächst einen Mann entdeckt, die vor der Gaststätte offenbar Schmiere stand. Nachdem der Zeuge auf sich aufmerksam gemacht hatte, flüchteten drei Tatverdächtige in Richtung der Jahnstraße. Alle drei trugen eine Jeans, ein Basecap und hatten ihr Gesicht jeweils durch ein Tuch verdeckt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

