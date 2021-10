Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Auszeichnung für erfolgreiches Zollhundeteam beim Hauptzollamt Nürnberg

Nürnberg (ots)

Für den erfolgreichen Einsatz von Zollhund Brix und seinem Herrchen hat der Deutsche Schäferhunde e.V. den beiden als Zollhundeteam eine Urkunde und Plakette verliehen.

Seit über einem Jahr ist der Deutsche Schäferhund zusammen mit seinem Zollhundeführer am Nürnberger Flughafen im Einsatz und hat in mehreren Fällen Rauschgift in Gepäckstücken oder im LKW versteckt aufgespürt. Unter anderem war Brix an einem Fund von 150 Kilogramm Marihuana Ende Juli beteiligt.

"Es bestätigt sich immer wieder, dass das Zusammenspiel von Mensch und Tier für unsere Arbeit unverzichtbar ist", so der Leiter der Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Nürnberg, Zolloberamtsrat Stefan Badichler.

