Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw überfährt Verkehrsinsel und beschädigt dabei ein Verkehrsschild; Fahrer flüchtig

Saarburg (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag, 15.01.2022, im Zeitraum 16-20 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Pkw die B 51 aus Richtung Saarburg kommend in Richtung B 407 (Industriegebiet Saarburg-Beurig). In der Abfahrt überfuhr er das auf der dortigen Mittelinsel aufgestellte Verkehrszeichen, wodurch dieses aus der Verankerung gerissen wurde. Im Anschluss entfernte sich der Pkw, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen Pkw, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel.-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

