POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Abfallablagerung in Groß Ippener +++ Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, in dem Zeitraum von 8:00 bis 10:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter*innen eine größere Menge Abfall in einem Waldstück an der Klein Ippener Straße in Groß Ippener abgelagert.

Aufgefunden wurde ein circa fünf bis sechs Kubikmeter großer Abfallhaufen bestehend aus ver- beziehungsweise angebrannten Holzbalken und Brettern, Metallteilen, Styroporresten, Glas, Fliesen, leeren Kanistern sowie Bauschutt.

Für den Transport des Abfalls wurde ein größeres Fahrzeug genutzt, vermutlich ein Traktor oder ein sogenannter Muldenkipper.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

