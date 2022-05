Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sportwagen massiv beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag, den 13.05.2022, auf Samstag, den 15.04.2022, wurde ein in der Hauptstraße geparkter Sportwagen mutwillig beschädigt. Der oder die Täter verbogen die Kennzeichen und Scheibenwischer, zerkratzten den Lack ringsum und streuten Blumenerde über das Auto. An der Corvette entstand dabei ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Der Polizeiposten Neulußheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht nach Zeugen, die die Tat oder Verdächtiges im Zeitraum von 20 Uhr bis 3 Uhr beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 06205 31129 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell