POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer weicht Hase aus und wird verletzt

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 21:20 Uhr auf der B39 auf der Höhe Eichtersheim-Friedhof. Ein 27-Jähriger Motorradfahrer war auf der B39 von Mühlhausen kommend in Fahrtrichtung Angelbachtal unterwegs, als vor ihm ein Hase die Straße querte. Der 27-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen, stürzte dabei und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro.

