Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Führerscheinloser PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit Radfahrer

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit einem VW auf der Albert-Fritz-Straße in Richtung Schwetzinger Straße. An der Einmündung Zentstraße übersah der Mann einen Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der 15-jährige Radfahrer kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden liegt bei 200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 53-Jährige über keine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ihn erwartet nun neben den Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls außerdem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

