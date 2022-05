Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6, Dielheim: Unfall am Stauende - Zeugen gesucht

BAB6, Dielheim (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 08:30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim. Ein 34-jähriger Opel-Fahrer war auf der linken Fahrspur unterwegs, erkannte das Stauende und bremste ab. Plötzlich zog ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem orangefarbenen PKW von der mittleren auf die linke Spur, sodass der Opel-Fahrer zum Ausweichen gezwungen wurde. Hierbei geriet der Opel ins Schleudern und kollidierte mit dem LKW eines 45-jährigen Mannes. Der 34-Jährige im Opel erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro. Gegen den orangen PKW, welcher nach derzeitigem Kenntnisstand die Unfallursache gesetzt haben dürfte, wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

