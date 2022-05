POL-MA: Sinsheim-Steinfurt: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Motorrad; Kreisstraße gesperrt; Rettungshubschrauber im Anflug; Näheres noch nicht bekannt; Pressemitteilung Nr. 1

Helmstadt-Bargen (ots) - Leichte Verletzungen zog sich eine 37-jährige Radfahrerin am späten Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße im Ortsteil Helmstadt zu. Gegen 11.30 Uhr wollte ein 40-jähriger Lkw-Fahrer die Radlerin überholen, als er zu knapp an ihr vorbeifuhr und sie offenbar mit der Bordwand streifte. Die Frau stürzte daraufhin und ...

mehr