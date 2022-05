POL-MA: Helmstadt-Bargen: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bammental (ots) - Möglicherweise kommt der Fahrer/Fahrerin eines blauen Kombi als Verursacher eines Verkehrsunfalls in Betracht, der sich am Montagnachmittag in der Hauptstraße ereignete. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte der/die Unbekannte mit seinem Fahrzeug zwischen 14.40-14.50 Uhr neben einem silbernen VW Passat einparken, der auf dem Parkplatz neben ...

mehr