BPOLI DD: Zeugenaufruf - körperliche Auseinandersetzung am Haltepunkt Dresden-Pieschen

Dresden (ots) - Am Montagmorgen (21.02.2022) gegen 3:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Hauptbahnhof Dresden. Eine Überprüfung des 30-Jährigen ergab zwei Strafvollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Dresden. Hintergrund der Ausschreibung waren rechtskräftige Urteile wegen Diebstahls mit Waffen und Körperverletzung. Der Tunesier wurde am gleichen Tag durch die Bundespolizei Dresden in eine ...

