Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Ohne Führerschein PKW geführt

Grünstadt (ots)

Am 03.09.2022, gegen 19:48 Uhr, sollte ein PKW in dem Kreuzerweg in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen hinter sich bemerkte, versuchte dieser sich der Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er unvermittelt seine Fahrtrichtung änderte und abbog. In der Philipp-Rüttger-Straße stellte der Fahrzeugführer seinen PKW am rechten Fahrbahnrand ab und versuchte sich fußläufig zu entfernen. Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt konnte der Flüchtige eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daneben konnte in seinem Fahrzeug ein Schlagring und Betäubungsmittel aufgefunden werden. Des Weiteren verlief ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC, weshalb dem 30-jährigen Mann in dem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren gegen den 30-jährigen wurden eingeleitet.

