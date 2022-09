Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autokorso bei Hochzeitsfeier sorgt für Aufsehen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.09.2022 um ca. 14:30 Uhr kam es in Neustadt im Rahmen einer Hochzeitsfeier zu einem Autokorso von mindestens 20-30 Fahrzeugen in der Gartenstraße / Von-der-Tann-Straße. Aufgrund des Autokorsos kam der Verkehr in diesem Bereich für ca. 20 Minuten zum Erliegen. Teilnehmer des Autokorsos schossen mit einer Konfetti-Kanone und Schreckschusspistolen mehrere Salven in die Luft. An den Fahrzeugen waren weiße Fahnen mit Eheringen darauf abgebildet angebracht. Mehrere Fahrzeuge und deren Insassen konnten einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Der Autokorso und die polizeilichen Maßnahmen sorgten bei den Anwohnern für einiges Aufsehen. Die Polizei Neustadt ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell