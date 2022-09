POL-PDNW: (Haßloch) Verkehrsunfall unter Einluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht auf Freitag (02.09.2022), gegen 2 Uhr, wurde ein 53-jähriger Angestellter in einer Gaststätte in der Pfarrgasse von einem unbekannten Täter mit einer Schusswaffe bedroht und auf den Kopf geschlagen. Ein zweiter Täter brach während dessen mehrere Spielautomaten auf. Die Täter stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Täter mit Waffe: männlich, ca. 1,85 - 1,95 m groß, ...

