Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Grünstadt/Asselheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag Vormittag gegen 09:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin im Kreisverkehr in Asselheim. Ein 29-jähriger aus Ludwigshafen fuhr aus Richtung Bockenheim kommend mit seinem PKW in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei die bevorrechtigte 48-jährige Radfahrerin aus der VG Leiningerland, die bereits den Kreisel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad, wobei die Radfahrerin stürzte und sich hierbei Prellungen und Schürfwunden zuzog. An Rad und PKW entstand leichter Sachschaden. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.

