Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Motorradunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.09.2022 gegen 18:40 Uhr kam es auf der L532 zwischen Mußbach und Haßloch zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer die L532 von Mußbach in Richtung Haßloch. Kurz nach der dortigen Bahnbrücke wollte der Mann nach links in einen Feldweg abbiegen und bremste dafür ab. Auch die beiden nachfolgenden Fahrzeuge verringerten ihre Geschwindigkeit. Der darauffolgende 78-jährige Motorradfahrer scherte jedoch zum Überholen der Fahrzeugschlange aus und kollidierte hierbei mit dem abbiegenden Pkw. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Für die Landung des Hubschraubers musste die Straße ca. 30 Minuten vollgesperrt werden. Sowohl am Pkw als auch am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

