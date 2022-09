Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 00:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L517 zwischen Leistadt und Bad Dürkheim. Ein 55-jähriger Mann fuhr mit seinem BMW in Richtung Bad Dürkheim, als ihm im Kurvenbereich ein anderer Pkw entgegenkam, der zu weit links fuhr. Der Fahrer des BMW musste zur Vermeidung einer Kollision nach rechts ausweichen, kam dabei aber gegen den Bordstein und in der Folge auch gegen eine dort befindliche Mauer. Dadurch entstand an dem BMW ein Schaden von ca. 1500 Euro. Das andere Fahrzeug blieb unbeschädigt und setzte die Fahrt in Richtung Leistadt fort.

Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Pkw nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

