POL-PDNW: (Grünstadt) - Ohne Führerschein Kleinkraftrad geführt

Dirmstein (ots)

Am 30.08.2022, gegen 14:50 Uhr, konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt eine 59-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades in der Friedhofstraße in Dirmstein einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ebenfalls konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugidentifikationsnummer (die sogenannte FIN) des Kleinkraftrades nicht mit der auf das Versicherungskennzeichen registrierten "FIN" übereinstimmte. Gegen die Fahrzeugführerin wurde dementsprechend ein Strafverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

