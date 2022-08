Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt) - Fahrraddiebstahl bei Festival "Rock im Hinterland" - Zeugenaufruf

Obrigheim (ots)

Der 35-jährige Geschädigte meldete bei der Polizeiinspektion Grünstadt einen Fahrraddiebstahl zu seinem Nachteil. Am 27.08.2022 habe der Geschädigte sein Fahrrad bei dem Festival "Rock im Hinterland" gegen 17:00 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Bauzaun angeschlossen. Als der 35-jährige Mann gegen Mitternacht zu seinem Fahrrad zurückgekehrt sei, befand sich dieses nicht mehr vor Ort. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herren Rennrad der Marke RONDO und der Farbe Grün. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

