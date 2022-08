Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A6

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A6, in Fahrtrichtung Mannheim, kurz nach der Anschlussstelle Grünstadt. Hier platzte ein Reifen eines Sattelaufliegers, weswegen der nachfolgende Verkehr stark abbremsen musste. Nach einer Vollbremsung einer 20-jährigen BMW-Fahrerin konnten die beiden dahinter befindlichen Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision der drei Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall erlitt die Fahrerin des BMWs Kopf- und Nackenschmerzen. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 25.000 Euro belaufen.

Aus unerklärlicher Weise fuhr das Fahrzeug, welches in das Fahrzeugheck der jungen Frau fuhr und dessen Fahrzeugheck durch einen 49-jährigen Frankenthaler beschädigt sein worden muss, weiter, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Die anderen Unfallbeteiligten konnten keinerlei Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich um einen Kleinlaster handeln.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiautobahnstation unter 06237/9330 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de zu wenden.

