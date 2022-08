POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Grünstadt (ots) - Am 28.08.2022, 19:00 Uhr kam es an der Einmündung Kirchheimer Straße, Obersülzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und einem PKW. Der 62-jährige PKW Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 36-jährigen Fahrradfahrers. Der Fahrradfahrer wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde vorsorglich im Krankenhaus Grünstadt untersucht. Rückfragen bitte an: ...

