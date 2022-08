POL-PDNW: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.08.2022) wurden im Bereich Neustadt-Mußbach (Breitenweg) mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. Unter anderem wurden Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de. Weitere Geschädigte können sich unter den genannten Erreichbarkeiten ebenfalls bei ...

