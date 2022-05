POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Wasserwerker erbeuten niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag; Polizei sucht nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr randalierten zwei 19 Jahre alten Männer an einer Bushaltestelle in der Ladenburger Straße, indem sie auf einen dortigen Mülleimer eintraten und diesen dadurch beschädigten. Durch den Lärm wurden zwei Anwohner auf das Geschehen aufmerksam, ...

mehr