Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Männer randalieren und greifen Radfahrer an; Festnahme - Polizei sucht nach dem Geschädigten

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr randalierten zwei 19 Jahre alten Männer an einer Bushaltestelle in der Ladenburger Straße, indem sie auf einen dortigen Mülleimer eintraten und diesen dadurch beschädigten. Durch den Lärm wurden zwei Anwohner auf das Geschehen aufmerksam, die in der Folge die Polizei verständigten. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die Zeugen einen zufällig vorbeikommenden Fahrradfahrer beobachten, der die beiden 19 Jahre alten Männer offenbar auf ihr Fehlverhalten angesprochen hatte. In der Folge griffen die beiden 19-Jährigen den Radfahrer körperlich an. Diesem gelang es schließlich, sich den Übergriffen zu entziehen und in unbekannte Richtung davonzufahren. Unmittelbar im Anschluss trafen die Einsatzkräfte des Polizeireviers Ladenburg an der Tatörtlichkeit ein. Einer der beiden Männer konnte noch an Ort und Stellte festgenommen werden. Sein Komplize ergriff unterdessen die Flucht. Er wurde kurz darauf, unter anderem dank weiterer Hinweise durch Zeugen, in der Nähe des Pfarrgartens angetroffen und festgenommen. Beide wurden zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen gegen die beiden 19-Jährigen, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung, aufgenommen und sucht insbesondere nach dem geschädigten Radfahrer. Dieser wird gebeten, sich unter der Tel.: 06203 93050 zu melden.

Personenbeschreibung:

männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 185 cm groß, athletisch, kurze graumelierte Haare, Radsportbekleidung, Rennrad

