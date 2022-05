Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch und versuchte Einbrüche in Keller - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 13:10 Uhr, in der Scheffelstraße in Schwetzingen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses und entwendete ein dort abgestelltes Pedelec. Der Diebstahlschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Am Freitag gegen 13 Uhr verschafften sich vermutlich zwei Jugendliche Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Straße in Ketsch. Sie versuchten in mehrere Kellerabteile einzudringen, was vermutlich jedoch misslang.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell