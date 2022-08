POL-PDNW: Streitigkeiten enden im Gefängnis

Herxheim am Berg (ots) - Am Samstag, dem 27.07.2022, um 13.10 Uhr befand sich der 43-jährige Geschädigte in der Weinstraße in Herxheim am Berg. Plötzlich vernahm er einen Anstoß an seinem Pkw. Er konnte das Fahrzeug, einen weiterfahrenden Volvo, erkennen, setzte sich in seinen Pkw und folgte dem Fahrzeug. Der Geschädigte verständigte die Polizei und konnte den ...

mehr