Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim am Berg) - Unfallflucht beobachtet und Fahrer gestellt

Herxheim am Berg (ots)

Am Samstag, dem 27.07.2022, um 13.10 Uhr befand sich der 43-jährige Geschädigte in der Weinstraße in Herxheim am Berg. Plötzlich vernahm er einen Anstoß an seinem Pkw. Er konnte das Fahrzeug, einen weiterfahrenden Volvo, erkennen, setzte sich in seinen Pkw und folgte dem Fahrzeug. Der Geschädigte verständigte die Polizei und konnte den Volvo Fahrer in Leistadt anhalten. Vor Ort konnte der 88-jährige Volvo Fahrer festgestellt werden. Dieser hatte den Anstoß mit seinem Pkw ge-gen den Citroen des Geschädigten nicht bemerkt. An beiden Fahrzeugen waren die Außenspiegel beschädigt worden. Bei der Prüfung der Fahrtüchtigkeit konnten bei dem Volvo Fahrer erhebliche körperliche Mängel festgestellt werden. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und eine Überprüfung durch die Fahrerlaubnis-behörde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell