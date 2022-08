Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt) - Unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt

Grünstadt (ots)

Am 30.08.2022, gegen 12:40 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Bitzenstraße in Grünstadt den 40-jährigen Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Mann, durch drogentypische Auffallerscheinungen, Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum. Nachdem ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC und Amfetamin reagierte, wurde dem 40-jährigen Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter präventiv sichergestellt. Dem Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

