Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Feuerwehreinsatz in der Thomas-Müntzer-Straße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen befand sich am Dienstag kurz nach 18.00 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften in der Thomas-Müntzer-Straße in Böblingen, nachdem es dort in einer Wohnung zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Eine Seniorin hatte Wäsche auskochen wollen und war währenddessen in einem Sessel eingeschlafen. Das Wasser verdampfte und die Wäsche begann zu schmoren. In der Folge entstand Rauch. Glücklicherweise begann die Wäsche nicht zu brennen. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell