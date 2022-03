Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Jugendliche Tatverdächtige zu Pkw-Diebstahl ermittelt

Ludwigsburg (ots)

(Ergänzung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5168257)

Die Polizei hat vier Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren ermittelt, die im Verdacht stehen, am Donnerstagabend in Remseck-Hochdorf einen Skoda Kodiaq im Wert von 55.000 Euro gestohlen zu haben. Am Freitag unternahmen das Quartett eine waghalsige Spitztour und wurde dabei gestoppt.

Der Skoda wurde zunächst am Freitagnachmittag auf den Feldwegen bei Remseck am Neckar - Hochdorf gesehen. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Zeuge, der den mit vier Personen besetzten PKW in Richtung Ludwigsburg - Poppenweiler fahren sah und ihm hinterherfuhr, bis eine Polizeistreife auf der Kreisstraße 1695 in Richtung Marbach am Neckar die Verfolgung übernehmen konnte. Der Skoda fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Linkskurve, touchierte dort die Leitplanke und setzte die Fahrt trotz Anhaltezeichen durch die Polizei fort. In Marbach am Neckar bog der Fahrer an der Kreuzung "Am Leiselstein" auf den Parkplatz des Friedrich-Schiller-Gymnasiums ab und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Im Bereich einer dortigen Bushaltestelle wurde das Fahrzeug langsamer und ein 14-jähriger Mitfahrer, der hinten links im Auto saß, sprang aus dem Fahrzeug. Er stürzte hierbei, wodurch ein Fuß unter den PKW geriet und von dem hinteren linken Reifen überrollt wurde, als der Fahrer weiterfuhr. Der 14-Jährige flüchtete zu Fuß und konnte später erst ermittelt werden. Der 14-jährige Fahrer stoppte das Fahrzeug am Sportplatz und die drei verbliebenen Insassen versuchten zu Fuß zu flüchten. Der 14-jährige Fahrer und ein 16 Jahre alter Mitfahrer konnte von Angehörigen der Feuerwehr Marbach, die zufällig vor Ort waren, vorläufig festgenommen werden, der 14-jährige Beifahrer von der Polizei. Die drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Über die Verletzungen des 14-Jährigen, der aus dem Fahrzeug sprang, ist bislang nichts bekannt. Der Skoda wies mehrere nicht unerhebliche Beschädigungen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar und das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt nun wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen sowie Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die vier Jugendlichen.

