Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter belästigt 17-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt seit Dienstagnachmittag gegen einen noch unbekannten Täter, der zwischen 15.50 Uhr und 16.00 Uhr eine 17 Jahre alte Jugendliche am Busbahnhof in Böblingen belästigte. Das Mädchen saß auf einer Wartebank am Ende des ersten Bussteigs parallel der Talstraße, während der Unbekannte seitlich neben ihr stand. Der Mann sprach die Jugendliche mehrfach in sexuell anzüglicher Weise an. Er stellte sich darüber hinaus direkt vor die sitzende 17-Jährige. Das Mädchen teilt ihm letztlich laut und deutlich mit, dass sie die Polizei rufen werden, worauf der Täter sich ein Stück von ihr entfernte. Die Jugendliche ging anschließend in Richtung eines anderen Bussteigs davon. Der Unbekannte schien ihr zunächst zu folgen, machte sich dann aber in Richtung des Bahnhofs davon. Der Täter dürfte etwa 40 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß sein. Er hat einen leicht bräunlichen Teint, schwarze, kurze Haare und auffallend schiefe Vorderzähne. Der Täter war vermutlich mit einem olivfarbenen T-Shirt und einer langen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

