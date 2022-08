Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt) - Ladendiebin mit Haftbefehl gestellt

Grünstadt (ots)

Bereits am 27.08.2022, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in dem Penny in Hettenleidelheim. Hierbei habe die 43-jährige Beschuldigte lediglich einen Artikel an der Kasse bezahlen wollen. Als die Mitarbeiterin des Penny die Beschuldigte auf ihre Tasche angesprochen habe, sei die Beschuldigte aus dem Einkaufsmarkt geflüchtet. Durch die aufmerksame Mitarbeiterin des Penny sei die flüchtende Beschuldigte jedoch gestellt worden. In der Tasche konnten weitere unbezahlte Waren vorgefunden werden.

Am 30.08.2022 konnte die Beschuldigte am Bahnhof in Grünstadt durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt angetroffen werden. Eine Überprüfung der Beschuldigten ergab, dass gegen diese ein Haftbefehl bestand. Infolgedessen wurde die Beschuldigte in die JVA Zweibrücken verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Diebstahls wurde entsprechend eingeleitet.

