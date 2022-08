Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt) - Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz geführt

Grünstadt (ots)

Am 30.08.2022, gegen 15:55 Uhr, konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt ein Kleinkraftrad in der Benzstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. An dem Kleinkraftrad war ein blaues Versicherungskennzeichen von einem vorherigen Jahr angebracht. Das Versicherungskennzeichen für das aktuelle Jahr hat jedoch die Farbe Grün. Folglich lag kein Versicherungsschutz vor. Dem 35-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel und das Versicherungskennzeichen wurden präventiv sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gegen den 35-jährigen Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell