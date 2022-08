POL-PPWP: qualmende Gullydeckel

Dansenberg (ots) - Die Polizei sucht einen Umweltsünder, der im Waldgebiet an der L502 seinen Müll in der Natur entsorgt hat. Ein Zeuge meldete seinen "Fund" zwischen Kaiserslautern und Dansenberg am Sonntagabend der Polizei. Die ausgerückte Streife fand an der beschriebenen Stelle den Schrank einer Küchenzeile sowie einen Backofen. Zeugen, die Hinweise geben können, wer den Müll abgelegt hat, werden gebeten, sich ...

