POL-PPWP: Seniorenpaar überfallen

Kaiserslautern (ots) - Eine 18-Jährige ist am Samstagmorgen im Gewahrsam gelandet, nachdem sie mehrere Polizisten angegriffen und beleidigt hat. Die Polizei war kurz vor 5 Uhr wegen einer Auseinandersetzung an den Elf-Freunde-Kreisel gerufen worden. Eine 18-Jährige hatte ein Auto angehalten und sich mit dem Fahrer angelegt. Als die Beamten in diesem Zusammenhang den Fahrer des Autos nach dem Ablauf befragten, fing die 18-Jährige an, die Polizisten zu beleidigen, und ...

mehr