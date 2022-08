Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressive 18-Jährige

Kaiserslautern (ots)

Eine 18-Jährige ist am Samstagmorgen im Gewahrsam gelandet, nachdem sie mehrere Polizisten angegriffen und beleidigt hat. Die Polizei war kurz vor 5 Uhr wegen einer Auseinandersetzung an den Elf-Freunde-Kreisel gerufen worden. Eine 18-Jährige hatte ein Auto angehalten und sich mit dem Fahrer angelegt. Als die Beamten in diesem Zusammenhang den Fahrer des Autos nach dem Ablauf befragten, fing die 18-Jährige an, die Polizisten zu beleidigen, und versuchte, sich zu entfernen. Beim Versuch, die Frau festzuhalten, trat und schlug sie nach den Beamten. Die junge Frau wurde überwältigt, gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend kam sie in Gewahrsam. |elz

