Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am frühen Samstagmorgen in die Herzog-von-Weimar-Straße gerufen worden. Der Mann hatte sich zu einer Wohnung eines Verwandten gewaltsam Zutritt verschafft und das Mobiliar beschädigt. Die verständigte Polizeistreife erteilte ihm einen Platzverweis, dem der 23-Jährige zunächst auch nachkam. Wenige Minuten später kehrte der Mann aber erneut zu der Wohnung zurück. Die Polizisten vor Ort wollten den Mann in Gewahrsam nehmen. Er leistete jedoch Widerstand, so dass nach mehrmaliger Androhung schließlich das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) eingesetzt wurde. Der Mann konnte anschließend gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Er hatte laut Schnelltest einen Alkoholpegel von 1,62 Promille. Auf den 23-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. |elz

